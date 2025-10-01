Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yılı!
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıl dönümü olan Ulusal Gün, başkent Pekin'de etkinlik ve törenlerle kutlandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.
Ulusal Gün dolayısıyla dün akşam başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlenirken meclisin yer aldığı Tienanmın Meydanı, özel ışıklandırma ve dekoratif malzemelerle donatıldı.
Meydanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu, "Yasak Şehir" olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı'nın kemerli güney duvarı aydınlatılırken meydanın ortasına Ulusal Gün'e özel dev çiçek buketi yerleştirildi.
Ulusal Gün kutlamasında bu sabah Tienanmın Meydanı'nda geleneksel bayrak töreni gerçekleştirildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.
Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.