Batı Şeria’da siyonist zulmü! Kadın aktiviste saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları ihlallerini belgeleyen kadın bir aktiviste saldırdı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'deki Susiya köyünde Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin saldırısına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, kadın bir aktivistin sırtına Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin tekme atarak düşmesine yol açtığı kaydedilirken, saldırıya uğrayan kadının ellerinde morluklar oluştuğu aktarıldı.

B'Tselem'in araştırmacısı ve bölge sakini Nasr Nevace, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin İsrail vatandaşı bir aktivist olduğunu söyledi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı köye yönelik yaptığı ihlali anlatan Nevace, İsraillilerin hayvanlarını köye soktuğunu anlattı.

Nevace, "Olaylar sırasında yaklaşık 6 yerleşimci köyü bastı ve evler arasında koyunlarını köyde dolaştırmaya başladı. Bu sırada bazı aktivistler de ihlali kayda alıyordu." dedi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun aktivistleri işgal altındaki bölgelerden uzak tutmak için "sistematik saldırı yaptığını" vurgulayan Nevace, "Bu plan dahilinde, yabancı aktivistleri uzak tutmak için baskı ve gözaltına almanın yanı sıra uydurma suçlamalar yöneltiliyor." diye konuştu.

Aktivistler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı savunmasız durumdaki Filistin topluluklarıyla dayanışma yaparken, İsrail ihlallerini ortaya çıkarmak ve uluslararası insan hakları örgütlerinin dikkatini çekmek için saldırıları kameralar ve cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu sürede en az 1047 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin 300 kişi yaralandı, 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.