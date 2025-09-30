Petro’nun vizesi iptal edilmesinin ardından Kolombiya-ABD ilişkilerinde gerilim

Başkent Bogota'da basın toplantısı düzenleyen Willavicencio, Cumhurbaşkanı Petro ile dayanışma amacıyla ABD vizesinden gönüllü olarak vazgeçeceğini açıkladı.

Uluslararası hukuku savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Willavicencio, "Bunun (Petro'nun vizesinin iptal edilme konusu) Gazze'deki soykırımı kınayan Uluslararası İnsani Hukuk'u savunmak için yapılan gösterilere karşı bir ceza olduğunu düşünüyoruz. İlişkiler (ABD ile) açıkça gergin çünkü Gazze'de yaşanan soykırıma duyarsız olmayacağımızı net şekilde ifade ediyoruz." dedi.

Kolombiya'nın uluslararası düzeyde insan haklarını, barışı ve çok taraflılığı savunmayı sürdüreceğini belirten Willavicencio, Cumhurbaşkanı Petro'nun New York'taki protestolara barışçıl amaçla katıldığını ve dünyadaki tüm savaşların sona erdirilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara da değinen Willavicencio, "Ülkemizin bu olaylar karşısındaki onurlu duruşuna itiraz eden siyasi partiler, iş dünyası örgütleri veya vatandaşlar olabilir. Onları bunu kabul etmeye zorlayamayız ancak hükümetin tutumu açıktır. Soykırım karşısında başımızı eğemeyiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya basınına göre Petro'ya destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk sekreteri Augusto Ocampo, Maliye Bakanı German Avila Plazas, Sanayi ve Ticaret Müfettişi Cielo Rusinque ve Maden ve Enerji Bakanı Edwin Palma da ABD vizelerinden gönüllü olarak vazgeçecek.

ABD, KOLOMBİYA LİDERİ PETRO'NUN VİZESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesinin iptal edileceğini bildirmişti.

Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Protestodaki konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.

Petro, ABD'nin vizesini iptal edeceğine dair açıklamaya ilişkin "Artık ABD'ye seyahat için vizeye ihtiyacım yok." ifadesini kullanmıştı.ü