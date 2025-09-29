29 Eylül 2025, Pazartesi
Gazze'de kıyım: İsrail'den 24 saatte 140 hava saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
29.09.2025 12:15
Gazze’de kıyım: İsrail’den 24 saatte 140 hava saldırısı!

İsrail işgal güçleri soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail işgal güçleri, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüz binlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

İŞGALCİLER DUYURDU: SON 24 SAATE140'TAN FAZLA SALDIRI

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de İsrail saldırıları devam ediyor.

Öte yandan İsrail işgal güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi de yaralandı.

