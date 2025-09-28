Moldova’da halk parlamento seçimi için sandık başında

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 98 bini yurt dışında olmak üzere 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.



Milletvekili seçimi için 301'i yurt dışında, 12'si Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Özerk Yeri'nde olmak üzere 2 bin 274 sandık kuruldu.



ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapılıyor.