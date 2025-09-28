Moldova'da halk parlamento seçimi için sandık başında
Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 98 bini yurt dışında olmak üzere 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.
Milletvekili seçimi için 301'i yurt dışında, 12'si Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Özerk Yeri'nde olmak üzere 2 bin 274 sandık kuruldu.
ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapılıyor.
Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin izlediği seçimde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak. Seçimde sandık çıkış anketi yapılmayacak.
Seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.
SEÇİME 14 PARTİ, 4 BLOK VE 4 BAĞIMSIZ ADAY KATILIYOR
Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor.
Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.
Seçim mücadelesinin iktidardaki Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku arasında geçmesi bekleniyor.
MOLDOVA'DA ERKEN PARLAMENTO SEÇİMİ YAPILMIŞTI
Moldova'da Temmuz 2021'de erken parlamento seçimine gidilmişti.
Seçimde Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu PAS partisi, oyların yüzde 52,80'ini alarak tek başına hükümeti kurabilmişti.
Sosyalistler ve Komünist partilerinden oluşan siyasi blok "BECS" ise yüzde 27,17 oyla seçim yarışında ikinci olmuştu.
