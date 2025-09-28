KKTC’de başörtüsü zulmü! Son sözü vekiller söyleyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

GÖZLER HÜKÜMET VE MECLİSTE

2025 yılının Mart ayında alınan karar, Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hayata geçirilmişti. Ancak karar, öğretmen sendikası ve muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme, kararın laikliğe aykırı olmadığını, fakat Bakanlar Kurulu'nun bu konuda yasa yapma yetkisi bulunmadığını belirterek, düzenlemeyi usul yönünden iptal etti. Yüksek Mahkeme, yasama yetkisinin Meclis'e ait olduğuna dikkat çekti. Kararın ardından gözler yeniden KKTC hükümeti ve Meclis'e çevrildi.