KKTC'de başörtüsü zulmü! Son sözü vekiller söyleyecek
KKTC’de ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden iptal edildi. Mahkeme, düzenlemenin laikliğe aykırı olmadığını ancak yasa yapma yetkisinin Meclis’te olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
GÖZLER HÜKÜMET VE MECLİSTE
2025 yılının Mart ayında alınan karar, Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hayata geçirilmişti. Ancak karar, öğretmen sendikası ve muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
Mahkeme, kararın laikliğe aykırı olmadığını, fakat Bakanlar Kurulu'nun bu konuda yasa yapma yetkisi bulunmadığını belirterek, düzenlemeyi usul yönünden iptal etti. Yüksek Mahkeme, yasama yetkisinin Meclis'e ait olduğuna dikkat çekti. Kararın ardından gözler yeniden KKTC hükümeti ve Meclis'e çevrildi.
1 EKİM'DE ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK
SABAH'ın ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak olan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde başörtüsü yasağını kaldırmaya yönelik kanun teklifi sunulacak. Hükümet, yasağın kalıcı olarak kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeyi Meclis yoluyla gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından gözler KKTC hükümeti ve Meclis'e çevrildi. SABAH'ın ulaştığı hükümet yetkilileri, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Meclis'te başörtüsü yasağını ortadan kaldırmaya yönelik kanun teklifi sunacaklarını ve sorunu bu yolla kökten çözme yolunu izleyeceklerini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş yerinde en çok sevilen 3 burç: Herkesin gönlünü kazanıyor
- Optik illüzyon: Bu gizli kuşu sadece en keskin gözler bulabiliyor!
- Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları
- 27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?
- 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınavları ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- OGM 262 personel alımı yapacak: OGM daimi işçi alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?
- AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?
- Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
- Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?