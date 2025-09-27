Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ SAYISI 252'YE YÜKSELDİ

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, son verilerle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 252'ye yükseldiği açıklandı. Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ayrıca, İsrail işgal güçlerinin gazetecileri kasıtlı şekilde hedef alması sert ifadelerle kınandı. Aynı zamanda, ABD yönetimi ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa gibi çeşitli Avrupa ülkeleri de İsrail'in soykırım savaşına ortak olmakla suçlanarak, olaylardan tam sorumlu tutuldu.

Medya Ofisi'nin açıklamasında ayrıca, uluslararası topluma, dünya genelindeki gazetecilik ve medya kuruluşlarına da çağrıda bulunuldu. Açıklamada, İsrail'in açık şekilde kınanmasına, işgalin durdurulmasına ve savaş suçlarının uluslararası mahkemelerde taşınmasına yönelik talepler aktarıldı.

İsrail'in bu sabah başlayan saldırılarında can kaybı 91'e yükseldi

Öte yandan, İsrail bu sabah Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda, Gazze Şeridi'nde 45'i Gazze şehrinde olmak üzere 91 Filistinli hayatını kaybetti.