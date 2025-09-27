Katil İsrail Gazze’de pazar yerini hedef aldı! 15 kişi öldü 70 kişi yaralandı

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar yerine yönelik saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı açıklandı.

SAVAŞ UÇAKLARI PAZAR YERİNİ VURDU!



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar bölgesini hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Awda Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık çalışanları bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasının beklendiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 98'E YÜKSELDİ



İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarında ölü sayısı 98'e yükseldi



Filistinli sağlık kaynakları, İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamalara göre, bu kayıpların 52'si Gazze şehrinde, 37'si Gazze Şeridi'nin merkezindeki çeşitli bölgelerde ve 9'u da güneydeki Han Yunus bölgesinde meydana geldi. İsrail bu sabah ayrıca, Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları'nın yakınlarındaki bölgeleri de bombardımana tutmuştu.