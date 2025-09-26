Trump’tan şok açıklama: Eski FBI Direktörü Comey’e iki suçtan iddianame

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde kendisine yardım edip etmediğine ilişkin soruşturmayı yürüten Comey'yi bir kez daha hedef aldı.



Comey'nin "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savunan Trump, "'Büyük Jüri' bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı." ifadesini kullandı.