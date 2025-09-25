Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ülkenin kuzeybatısında gerçekleşen sarsıntının Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildiği aktarıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.
Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi.
Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.