BM Genel Kurulu'nda Gazze çağrısı! Soykırımı "derhal durdurun!"

Gazze Şeridi'nde katil İsrail işgal güçlerinin sürdürdüğü soykırıma ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan çağrı yapıldı. Ülkelerin liderlerinden gelen açıklamalarda saldırıların derhal durdurulması yönünde konuşmalar gerçekleşti.

SOYKIRIM "DERHAL DURDURULSUN" ÇAĞRISI

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırım savaşının "derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlediği açık oturumda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri adına bir konuşma yaptı.

Veliaht Prens Sabah, oturumun, Gazze trajedisinin yaklaşık iki yıldır devam ettiği, savunmasız Filistin halkının boğucu ve haksız bir kuşatma, yıkım ve çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 bini aşkın masum sivilin yaşamını yitirmesiyle en korkunç acılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yapıldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde yaşananların soykırım ve etnik temizliğin canlı bir örneği ve görmezden gelinemeyecek açık bir yara olduğunu vurgulayan Sabah, BMGK'ye, Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurulması, insani yardıma acilen erişim sağlanması ve sivilleri korumak için sözlerini pratik adımlarla eyleme dönüştürmesi çağrısında bulundu.

"FELAKET ORTAMI SONA ERDİRİLMELİ"

Mısır'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalik de ülkesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının gerekliliğine inandığı için İsrail'in birçok provokasyonundan uzak durmaya önem verdiğini söyledi.

Gazze'deki savaşın devamına ilişkin İsrail'in inatçı tutumunun olduğunu dile getiren Abdulhalik, Gazze Şeridi'ndeki felaket ortamının sona erdirilmesinin mutlak bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

"GAZZE'Yİ KURTARIN, FİLİSTİN'İ KURTARIN"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da "Filistinliler aşağılık varlıklar değildir. Yaşamı, özgürlüğü ve onuru hak ediyoruz. İsrail'in Gazze'de halkımıza karşı işlediği zulümler hiçbir şekilde haklı gösterilemez." dedi.

Filistinliler ve İsraillilerin sürekli savaşa mahkum edilmemesi gerektiğini belirten Mansur, "Soykırım yok, gasp yok, zorla yerinden etme yok, sömürgecilik yok, ilhak yok, işgal yok, Gazze'yi kurtarın, Filistin'i kurtarın, barışı kurtarın." ifadesini kullandı.

"AMAÇ FİLİSTİN TOPLUMUNU YOK ETMEK"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da oturumdaki konuşmasında, "Gazze'de yaşananlar vahşet ve barbarlık bakımından eşi benzeri görülmemiş boyuttadır, ancak amaçları açıktır: Filistin toplumunu yok etmek ve tüm topraklarını yaşanmaz hale getirerek nüfusu Gazze Şeridi'nin dışına göç ettirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Gayt, "Açıkça söylüyorum, bu acımasız ve delice plana teslim olmak, Konsey'in meşruiyetini büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki rolünü zayıflatacaktır. Gazze'de yaşananlar Gazze'de kalmayacaktır." diye konuştu.

BMGK'nin bu savaşı durdurmak için ahlaki açıdan doğru ve pratik bir karar almasının zamanının geldiğine dikkati çeken Ebu Gayt, "Savaşı yarından önce, bugün durduralım ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye, çocuklarını hak ettikleri çocukluklarına döndürmeye hemen başlayalım." dedi.

URUGUAY: İSRAİL'İN SALDIRILARI DURDURULSUN

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Orsi, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin Filistin'e ilişkin hazırladığı raporları ciddiye aldıklarını ve yapılan önerilerin hayata geçirilmesini desteklediklerini söyledi.

İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılara değinen Orsi, "İsrail'in askeri operasyonlarının derhal durdurulmasını, masum sivillerin öldürülmesinin önüne geçilmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Orsi, "özgürlük ve eşitlik" ilkelerinin giderek birbirinden ayrıldığına dikkati çekerek, "En çok sahip olanlar ile en çok acı çekenler arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Kendi ilkelerimizden ve taahhütlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Uruguay'ın Orta Doğu'daki tutumuna ilişkin Orsi, 1948'den bu yana her zaman iki ulus, iki halk ve iki devlet anlayışını savunduklarını belirtti.

Uruguay Devlet Başkanı Orsi, ülkesinin uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapabilecek imkanlara sahip olduğunu belirterek, bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

ŞİLİ LİDERİ BORİC: NETANYAHU YARGILANMALI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanması talebinde bulundu.

Boric, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, İran'a yönelik bombardımanı ve Ukrayna'nın işgalini kınadı.

Netanyahu'yu "sert" sözlerle hedef alan Boric, "Netanyahu'nun ailesiyle birlikte bir füze tarafından parçalanmasını istemiyorum. Netanyahu'nun ve Filistin halkına karşı soykırımdan sorumlu olanların uluslararası bir mahkeme önünde hesap vermesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Boric, Gazze'de yaşananlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık Gazze hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü bu kürsüden ve başka yerlerden pek çok kişi zaten her şeyi söyledi. Ancak sözlerimizden, kimden gelirse gelsin, daha güçlü yankılanan şey, masum oldukları halde hayatını kaybedenlerin cansız bakışlarıdır. Bugün, 2025 yılında, binlerce masum insan yalnızca Filistinli oldukları için hayatını kaybediyor, tıpkı 80 yıl önce milyonlarca insanın yalnızca Yahudi oldukları için yaşamını yitirmesi gibi."

Gazze'de insani bir kriz yaşandığını dile getiren Boric, "Bu yüzden artık ne rakamlardan ne de insanlıktan söz etmek istiyorum. Gazze, insanlığın krizi olduğu için küresel bir krizdir. Bu salonda bulunan bizler ve bizi dinleyenler, hepimiz insanız. Bu nedenle enkazda çocuklar yattığında, bizim ülkemizde, Şili'de gerçek bir acı hissediliyor ve bunun dünyanın büyük çoğunluğunda paylaşıldığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÜNKÜ HEPİMİZ İNSANIZ"

Boric, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Bazıları, dilini bilmediğimiz ve çok uzaklarda olan bir ülkede yaşananların Şili ile ne ilgisi olduğunu soruyor. Ülkemizde de bu argümanlarla eleştirenler var. Onlara cevabımız şudur: Aynı şekilde, yiyecek ararken kurşunlanan Filistinli anneyle de bugün Rusya'da kaçırılan Ukraynalı çocukla da ilgimiz vardır, çünkü hepimiz insanız." diye konuştu.

İsrail'in Katar'a saldırısını kınayan Boric, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bunu güçlü bir şekilde söylemeliyim: Tarafsız bir ülkeyi müzakereye davet edip karşı tarafı öldürmek, o ülkenin egemenliğini ihlal etmek doğru değil, tıpkı Doha, Katar'da yapıldığı gibi. (İran) Bir ülkenin nükleer tesislerini bombalamak da doğru değil, dün olduğu gibi Irak'ı da var olmayan kitle imha silahları bahanesiyle işgal etmek doğru değildi."