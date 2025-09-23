Trump Antifa'yı "iç terör örgütü" ilan etti

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa adlı sol örgütü,olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza attı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararname kamuoyu ile paylaşıldı.Trump'ın kararnamesinde Antifa,olarak tanımlandı.Kararname, Antifa'yı,şeklinde betimledi.ABD Başkanı Trump, geçen çarşamba günü yaptığı bir paylaşımda, Antifa'yıolarak nitelendirerek kara listeye almayı planladığını vebaşlatacağını duyurmuştu.Trump, açıklamasında,ifadesini kullanmıştı.Önceki hafta Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.Beyaz Saray, Antifa'yı son sekiz yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlayan bir açıklama yayınlamıştı.