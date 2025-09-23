İsrail basınından panik itirafı: Türkler ordumuzda ve hükümetimizde büyük endişe yarattı

İsrail basını Türkiye'nin İsrail'e karşı elinin güçlü olduğunu yazdı (AA)

"TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"

İsrailli haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Trump ile yapacağı görüşme, Ankara'nın elini önemli ölçüde güçlendirdi. Habere göre Türkiye'nin, ABD mallarına koyduğu ek gümrük vergilerini tamamen kaldırma kararı, ikili ticareti yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Haberde, "Bu karar, yıllık ikili ticaret hacmini mevcut seviyesinin üç katına çıkararak yaklaşık 100 milyar dolara ulaştırma çabasının bir parçası. Başkan Erdoğan'ın bizzat başlattığı bu stratejik adım, yalnızca ekonomik ilişkileri iyileştirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin Batı karşısındaki konumunu, taraflar arasındaki bir dizi güvenlik, siyasi ve ekonomik anlaşmazlığa rağmen, güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

"MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMALAR GÜNDEMDE"

Haberde, Başkan Erdoğan'ın hedefinin ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak olduğu, bunun da savunma ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık anlaşmalara zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Habere göre, Washington ile yakınlaşma çerçevesinde güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılmasını sağlayacak bazı uzlaşmalar (F-35 programına dönüş gibi) mümkün olabilir.