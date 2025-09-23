İsrail basınından panik itirafı: Türkler ordumuzda ve hükümetimizde büyük endişe yarattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme, İsrail medyasında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Haberlerde, Erdoğan’ın zirve öncesinde bölgesel dengelerde ciddi bir avantaj elde ettiği vurgulanırken bu durumun İsrail’in manevra kabiliyetini sınırlayabileceği yorumları öne çıkıyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme İsrail basınında yankılanmaya devam ediyor. Bizportal haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinde elinin güçlü olduğunu bu durumun İsrail'in aleyhine olduğunu bildirdi.
"TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"
İsrailli haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Trump ile yapacağı görüşme, Ankara'nın elini önemli ölçüde güçlendirdi. Habere göre Türkiye'nin, ABD mallarına koyduğu ek gümrük vergilerini tamamen kaldırma kararı, ikili ticareti yeni bir seviyeye taşıyabilir.
Haberde, "Bu karar, yıllık ikili ticaret hacmini mevcut seviyesinin üç katına çıkararak yaklaşık 100 milyar dolara ulaştırma çabasının bir parçası. Başkan Erdoğan'ın bizzat başlattığı bu stratejik adım, yalnızca ekonomik ilişkileri iyileştirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin Batı karşısındaki konumunu, taraflar arasındaki bir dizi güvenlik, siyasi ve ekonomik anlaşmazlığa rağmen, güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.
"MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMALAR GÜNDEMDE"
Haberde, Başkan Erdoğan'ın hedefinin ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak olduğu, bunun da savunma ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık anlaşmalara zemin hazırlayabileceği vurgulandı.
Habere göre, Washington ile yakınlaşma çerçevesinde güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılmasını sağlayacak bazı uzlaşmalar (F-35 programına dönüş gibi) mümkün olabilir.
"İSRAİL HÜKÜMETİ VE ORDUSU ENDİŞELİ"
İsrailli haber sitesi, bu gelişmelerin Ankara'nın bölgesel pozisyonunu güçlendirdiğini ve bunun İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. Yorumlarda, "Trump bir iş adamı ve Türkiye ile büyük ticaret potansiyeli, Washington'un bölgedeki diğer politikalarını gölgeleyebilir" değerlendirmeleri yer aldı.
Haber sitesi bu durumun Tel Aviv'de yol açtığı panik şu sözlerle aktardı: "Son bir yılda Ankara, Gazze'ye yönelik saldırılara en sert şekilde karşı çıkan ülke haline gelirken, aynı zamanda Suriye'de nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Bu durum, hükümetimiz ve ordumuzda büyük endişe yarattı ve bu ihtimali askeri yollardan engellemeye yönelik kararlar alınmasına neden oldu."
TÜRKİYE "STRATEJİK BİR KART"
Habere göre, Türkiye'nin Batı ile ekonomik köprüler kurarken aynı anda Rusya ile enerji ve savunma alanındaki iş birliğini sürdürmesi, onu Moskova ile Washington arasında "stratejik bir kart" haline getiriyor. İsrailli haber sitesi bu denge politikasının, Ankara'ya hem ABD hem de Rusya nezdinde manevra alanı açtığını ve bunun İsrail açısından güvenlik risklerini artırdığını yazıyor.
