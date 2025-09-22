Trump’tan çocuklara yapılan aşılara sert tepki

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, aşılar konusuna değindi.



Trump, "Aşılar çok ilginç. Harika olabilirler ama içine yanlış şeyleri koyduğunuzda büyük sorun oluyor. Çocuklara, atlara yapılan gibi dev dozlar veriliyor." diyerek aşıların küçük dozlar halinde ve yıllara yayılarak yapılması gerektiğini savundu.



Bazen bebeklere 80 farklı aşı verildiğini belirten Trump, "Küçücük bir bebek ve siz ona kocaman bir şey enjekte ediyorsunuz. Bu korkunç bir şey." diye konuştu.



Trump ile Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin yapacakları basın toplantısında, hamilelik döneminde kullanılan ağrı kesici Tylenol'ün otizmle bağlantısı olduğu iddiasını gündeme getirmesi bekleniyor.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), birçok tıp kurumu ve ilacın üreticisi Kenvue ise Tylenol'ün doktor önerisiyle ve doğru dozlarda kullanıldığında hamileler için güvenli olduğunu belirtiyor.

