İtalya’da Gazze için genel greve gidildi

Bazı göstericiler de Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yaktı.



Roma'daki göstericiler daha sonra Porta Maggiore semtine doğru yürüyüşe geçti.



"ŞİMDİ BAŞKA BİR DELİ SEBEPSİZ YERE ÇOCUKLARI, HİÇBİR İLGİSİ OLMAYAN SİVİLLERİ, AÇ BIRAKILAN YOKSULLARI ÖLDÜRÜYOR"



Gösteriye katılan Annick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya protesto etmek için geldim çünkü hükümetimin derhal harekete geçmesini, Filistin'i tanımasını ve Filistin'deki soykırımı durdurmak için kararlı bir eyleme girişmesini istiyorum." dedi.



Annick, Küresel Sumud Filosu'nu da desteklediğini belirterek, "Bu girişimden dolayı çok mutluyum, bugün buradayım çünkü aynı zamanda bu girişimi desteklemek istiyorum. Umarım durumu iyileştirebilirler ve hükümetler de onlara sahip çıkar." diye konuştu.



İtalyan öğrenci Davide de Gazze'de olup bitene katılmadığını göstermek için protestoya katıldığını dile getirerek, "Buradayım çünkü kendi hakkımı savunmak ve İtalya devletine, bu durumu sadece bir çatışma gibi, bir grup insanın heyecanı gibi gösterenlere karşıtlığımı göstermek istiyorum." dedi.



Davide, Filistin'in tanınmasının önemli olduğunu ancak bir yandan da Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne dolayısıyla onlara bir an önce yardım götürülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu maksatla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu "kahramanlar" olarak niteledi.



"İNSANLIĞA KARŞI ÇOK BÜYÜK SUÇLAR İŞLENİYOR, BU SONA ERMELİ"



Gösteriye öğrenci olan kızı Livia ile katılan Margherita da "Biz Filistin Devleti'nin tanınmasını, Filistinlilerin kendi topraklarında bir devlete sahip olmalarını, kesinlikle iki devletin var olmasını ve her şeyden önce barış ortamını yeniden bulmalarını istiyoruz." dedi.



Margherita, Gazze'de soykırımın devam ettiğini vurgulayarak, "İnsanlığa karşı çok büyük suçlar işleniyor, bu sona ermeli. Biz buradayız çünkü hükümetleri bu soykırıma karşı net bir tavır almaya daha da fazla teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Margherita'nın kızı Livia da "Ayrıca her gün uluslararası toplumla birlikte destekledikleri politikalara da karşı çıkmak istiyoruz çünkü Batı, demokratik ve öncü bir dünyadır ve burada sessizce olup biteni izlememiz kesinlikle kabul edilemez. Bu insanlık dışıdır ve Filistin halkının başına geleni kimse hak etmiyor. Bu yüzden biz bugün buradayız, bütün bunların sona ermesi için kararlılığımızı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Livia, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu da desteklediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Bence sembolik düzeyde dahi filoyu desteklemek son derece önemli çünkü orada gerçekten de inandıkları şey için mücadele eden siviller, sıradan insanlar var ve düşünüyorum ki hepimiz fırsatımız veya imkanımız olsaydı, yalnızca yaptıkları şeyin ne kadar kayda değer olduğunu görmek için bile bu organizasyona katılırdık."



MİLANO VE BOLOGNA'DAKİ GÖSTERİLERDE OLAYLAR ÇIKTI



Ulusal basındaki haberlere göre, Milano ve Bologna kentlerinde göstericilere polis, cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu.



Milano'da da de yağışlı havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, bir grup protestocunun Milano Merkez Garı'na girme girişimine güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı.



Polisin müdahale etmesiyle çıkan arbedede, bazı dükkanların vitrinleri zarar görürken, garın önü "savaş alanına" döndü.



Polisin coplu ve biber gazlı müdahalesine göstericiler, taş, şişe, meşale ve yangın hortumundan sıktıkları suyla karşılık verdi.



Bologna'da da çevre yoluna bağlanan A14 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen göstericilere polis biber gazı sıktı. Taşla karşılık veren bazı göstericilerin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı görüldü.



Napoli'deki gösterilerde ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ateşe verilirken, bir grup da protestolarını Napoli Merkez Garı'nın içinde yaptı.

Venedik'teki Marghera Limanı'na girişi kapatmak isteyen göstericilere polis müdahale etti.



Cenova kentindeki protestolarda da limana giriş çıkış yapılan nokta göstericiler tarafından kapatıldı.



Pisa kentinde de göstericiler, Pisa-Livorno-Floransa otoyolunu trafiğe kapatarak protestolarını gerçekleştirdi.



Gazze için yapılan genel greve katılımın yoğun olduğu gözlenirken, özellikle grev nedeniyle demir yolu ve kent içi toplu taşıma hizmetleri durma noktasına geldi.

