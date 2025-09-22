Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü

22 Eylül 2025, Pazartesi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BM Genel Kurulu kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladığı bildirildi. Bu kapsamda Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Türkevi'nde bir araya geldiği açıklandı.

