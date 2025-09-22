Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BM Genel Kurulu kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladığı bildirildi. Bu kapsamda Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Türkevi'nde bir araya geldiği açıklandı.

