21 Eylül 2025, Pazar
ABD'de yine silahlı saldırı gerçekleşti! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.09.2025 22:09
ABD'nin İndianappolis kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde bir otoparka silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Indianapolis Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

