İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı! Gazze’deki soykırımı dünyaya haykırmıştı
BBC Proms Festivali’nde Gazze’deki soykırıma dikkat çeken İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, İsrail’in güneyinde düzenlenen bir protestoda tutuklandı. Volkov, geçtiğimiz günlerdeki konserinde “Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Bir sonraki öğünlerini ne zaman alacaklarını bile bilmiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.
Londra'daki Royal Albert Hall'da perşembe günü düzenlenen konserde İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurması için çağrı yapan BBC İskoç Senfoni Orkestrası'nın İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, tutuklandı.
YAKA PAÇA TUTUKLANDI
Volkov'un İsrail-Gaza sınırındaki bir protestoda tutuklandığı bildirildi. Görüntülerde Volkov'un İsrail polisi tarafından yaka paça götürüldüğü görülüyor.
İSRAİL SOYKIRIMINI DÜNYAYA HAYKIRMIŞTI
İsrailli bir orkestra şefi, BBC Proms Festivali'nde İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak izleyicilere "Geçen her anın milyonlarca insanın güvenliğini tehlikeye attığını" söylemişti.
"İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici." ifadelerini kullanan Volkov'un konuşması gündeme damga vurmuştu.
Gazze'deki İsrail soykırımını dünyaya haykıran Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" demişti.
