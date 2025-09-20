20 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı! Gazze’deki soykırımı dünyaya haykırmıştı

İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı! Gazze’deki soykırımı dünyaya haykırmıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 14:17
ABONE OL
İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı! Gazze’deki soykırımı dünyaya haykırmıştı

BBC Proms Festivali’nde Gazze’deki soykırıma dikkat çeken İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, İsrail’in güneyinde düzenlenen bir protestoda tutuklandı. Volkov, geçtiğimiz günlerdeki konserinde “Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Bir sonraki öğünlerini ne zaman alacaklarını bile bilmiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Londra'daki Royal Albert Hall'da perşembe günü düzenlenen konserde İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurması için çağrı yapan BBC İskoç Senfoni Orkestrası'nın İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, tutuklandı.

Volkov yaka paça tutuklandı (Ekran görüntüsü)Volkov yaka paça tutuklandı (Ekran görüntüsü)

YAKA PAÇA TUTUKLANDI

Volkov'un İsrail-Gaza sınırındaki bir protestoda tutuklandığı bildirildi. Görüntülerde Volkov'un İsrail polisi tarafından yaka paça götürüldüğü görülüyor.

Volkov yaka paça tutuklandıVolkov yaka paça tutuklandı

İSRAİL SOYKIRIMINI DÜNYAYA HAYKIRMIŞTI

İsrailli bir orkestra şefi, BBC Proms Festivali'nde İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak izleyicilere "Geçen her anın milyonlarca insanın güvenliğini tehlikeye attığını" söylemişti.

"İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici." ifadelerini kullanan Volkov'un konuşması gündeme damga vurmuştu.

Gazze'deki İsrail soykırımını dünyaya haykıran Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" demişti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör