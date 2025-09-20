İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı! Gazze’deki soykırımı dünyaya haykırmıştı

Volkov yaka paça tutuklandı

İSRAİL SOYKIRIMINI DÜNYAYA HAYKIRMIŞTI

İsrailli bir orkestra şefi, BBC Proms Festivali'nde İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak izleyicilere "Geçen her anın milyonlarca insanın güvenliğini tehlikeye attığını" söylemişti.

"İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici." ifadelerini kullanan Volkov'un konuşması gündeme damga vurmuştu.

Gazze'deki İsrail soykırımını dünyaya haykıran Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" demişti.