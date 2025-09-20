Avrupa havalimanlarına siber saldırı! Belçika, Almanya'da kaos
Avrupa’nın önemli ulaşım merkezleri siber tehditler nedeniyle alarma geçti. Hizmet sağlayıcılar, Brüksel, Berlin ve Londra Heathrow gibi büyük havalimanlarında “siber saldırı kaynaklı aksaklıklar” yaşandığını açıkladı.
Avrupa siber saldırı krizi yaşıyor. Brüksel Havalimanı ve Londra'daki Heathrow Havalimanı da dahil olmak üzere birçok büyük Avrupa havalimanına yönelik siber saldırılar uçuş gecikmelerine ve iptallerine yol açtı.
HAVALİMANLARINA SİBER SALDIRI
Brüksel Havalimanı yaptığı açıklamada, saldırının cuma akşamı check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısını hedef aldığını söyledi. Havalimanı, saldırı sonucunda yalnızca manuel check-in ve biniş yapılabildiğini belirtti.
Havaalanından yapılan açıklamada, "Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkileyecek ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacaktır" denildi. Havalimanı sözcüsü Ariane Goossens, cumartesi günü saat 10.30 itibarıyla Brüksel Havalimanı'ndan kalkan 10 uçuşun iptal edildiğini, 17'sinin ise bir saatten fazla gecikmeli olduğunu söyledi.
Heathrow, internet sitesinde yaptığı açıklamada, birçok havalimanında havayollarına check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in "Giden yolcular için gecikmelere yol açabilecek teknik bir sorun yaşadığını" belirtti.
Collins Aerospace sözcüsü, şirketin belirli havalimanlarındaki MUSE yazılımlarında "siber bağlantılı bir aksaklık" yaşandığının farkına vardığını söyledi.
BERLİN'DE DE CHECK-IN KRİZİ
Berlin Brandenburg Havalimanı'nda da "Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle" check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşandığı bildirildi.
Havalimanları yolculara havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
