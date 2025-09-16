Libya’da kriz Türkiye’nin arabuluculuğuyla sona erdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (ARŞİV)



Ankara ve Libya'nın doğusundaki yönetim arasında yıllar sonra gerçekleşen bu ilk üst düzey temas tüm dünyanın dikkatini çekti ve Türkiye'nin, Libya'daki tüm önemli aktörlerle iletişim kanallarını açık tutma niyetini de ortaya koydu.



Libya'nın hem batı hem de doğu bölgesindeki kanaat önderleri, bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kanaat önderleri çeşitli mecralarda yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin "Libya'nın birliğini" önceleyen yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.



Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı Ziyad Dagim de Libya'nın doğu ve batı bölgeleri arasında yaşanan siyasi ve askeri ayrışmanın Türkiye'nin arabuluculuğu ve uzlaşıda sağladığı garantörlük çabaları ile sonuçlandığını dile getirdi.



Bu kapsamda her iki tarafın da güven duyduğu yegane ülkenin Türkiye olması uluslararası arenada da dikkati çekti.



TRABLUS'TAKİ ASKERİ GERGİNLİK



Libya'nın başkenti Trablus'ta Mayıs ayı başlarında Ulusal Birlik Hükümeti güçleri ile Libya Başkanlık Konseyine bağlı Rada silahlı grubu arasında çatışma yaşanmış 12 Mayıs'ta taraflar ateşkes ilan etmişti.



Mayıs ayından eylül ayına kadar hükümet güçleri ile Rada arasındaki anlaşmazlık çözülememiş kentte askeri tırmanış devam etmişti. Taraflar uzlaşamadığı için başkente sürekli askeri yığınak yapılmıştı.



Trablus'taki gerginlik Türkiye'nin arabuluculuğu ile uzlaşı ile sonuçlandı ve 13 Eylül'de sosyal medya paylaşımlarında Rada grubunun kontrolünde olan Mitiga Uluslararası Havalimanı'na Genelkurmay Başkanlığı güçlerinin giriş yaptığı görüldü.

