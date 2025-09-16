Fransa’da belediye binalarında Filistin bayrağı tartışması

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, daha önce de açıkladığı gibi bu ay Filistin Devleti'ni resmen tanıması bekleniyor.



Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan hafta sonu yaptığı açıklamada, "22 Eylül'de, Fransa sonunda Filistin Devleti'ni tanıdığında Filistin bayraklarını belediyelerimizde dalgalandıralım." ifadesini kullandı. PS Genel Sekreteri Faure'un bu teklifi tartışmaya yol açtı.



Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Faure'a yanıt vererek, idari mahkemenin daha önce tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle belediye binalarının cephesinden Filistin bayraklarının kaldırılmasını istediğini anımsattı.



Retailleau, halihazırda ülkede yeterince ayrışma konusu olduğunu kaydederek, "Orta Doğu'daki çatışmanın Fransa'ya taşınmaması" beklentisini ifade etti.

UKRAYNA BAYRAKLARI ASILMIŞTI



Faure ise Retailleau'nun paylaşımını alıntılayarak, tarafsızlık ilkesi nedeniyle kamu hizmeti veren binalara siyasi, dini veya felsefi görüşleri savunan simgelerin asılamayacağını belirtti.



Versay Mahkemesinin 20 Aralık 2024'te verdiği kararda, mağdur bir milletle dayanışmayı simgelediği gerekçesiyle Ukrayna bayraklarının belediye binasının cephesine asılmasının tarafsızlık ilkesine aykırı olmadığına hükmettiğini anımsatan Faure, bu nedenle Filistin bayraklarının 22 Eylül'de belediye binalarına asma fikrinin hukuken geçerli olduğunu vurguladı.



Faure, bu bayrakların söz konusu tarihte belediye binalarına asılmasının Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki ulusal tercihine dayandığı ve siyasi mesaj içermediği değerlendirmesinde bulunarak, Retailleau'ya, kendisini bayrağın mı yoksa Macron'un aldığı kararın mı rahatsız ettiğini sordu.

ÇATIŞMA DEĞİL SOYKIRIM



Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard ise Retailleau'ya Orta Doğu'da çatışma değil, soykırım yaşandığını belirterek tepki gösterdi.



LFI Milletvekili François Piquemal da Gazze'de soykırım devam ederken, Retaillea'nın tek meşguliyetinin Filistin bayraklarının peşinden koşmak olduğunu ifade ederek, Retailleau'nun bu tavrını "acınası" olarak nitelendirdi.



Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamayla Filistin Devleti'ni bu ay tanıyacağını, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim." sözleriyle duyurmuştu.