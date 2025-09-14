14 Eylül 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den son 24 saatte yeni katliam! 68 Filistinli daha katledildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.09.2025 13:47
İsrail'in saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze'de can kaybı son 24 saatte 68 artarak 64 bin 871'e çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

