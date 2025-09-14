Hindistan’ın kuzeydoğusunda 5,8’lik deprem

14 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.09.2025 15:49
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.

