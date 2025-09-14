ABD ve Çin heyetleri Madrid’te buluştu: Masada neler var?

ABD ve Çin heyetleri, Cenevre, Londra ve Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin ardından dördüncü tur ticaret görüşmelerini Madrid'de gerçekleştiriyor.



ABD'den Hazine Bakanı Bessent ile Çin'den Başbakan Yardımcısı He arasındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.



İki ülke arasındaki gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularındaki görüşmeler Madrid'deki İspanya Dışişleri Bakanlığının binasında yapılırken, heyetleri İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares karşıladı.

