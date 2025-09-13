13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Yemen'den balistik füze fırlatıldığı iddiası! İsrail alarmda: Birçok bölgede sirenler çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.09.2025 05:33 Güncelleme: 13.09.2025 05:37
Ortadoğu'da savaş gerilimini tırmandıran İsrail, bu gece siren sesleriyle uyanınca ülke genelinde panik yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Yemen'den bir balistik füzenin fırlatıldığı iddia edilirken ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin devreye girdiğini duyurdu.

İşgalci İsrail, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da her geçen gün saldırılarını artırırken bu gece ülke genelinde sirenlerin çalmasıyla büyük korku yaşadı.

YEMEN'DEN FÜZE ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

IDF tarafından yapılan açıklama; Yemen'den fırlatıldığı iddia edilen balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi. İsrail basını ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Henüz resmi olarak kimsenin üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

