Yemen’den balistik füze fırlatıldığı iddiası! İsrail alarmda: Birçok bölgede sirenler çaldı

İşgalci İsrail, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da her geçen gün saldırılarını artırırken bu gece ülke genelinde sirenlerin çalmasıyla büyük korku yaşadı.

YEMEN'DEN FÜZE ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

IDF tarafından yapılan açıklama; Yemen'den fırlatıldığı iddia edilen balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi. İsrail basını ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Henüz resmi olarak kimsenin üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.