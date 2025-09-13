Sumud Filosu Tunus’tan Gazze’ye doğru hareket ediyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda, yalnızca kadınlardan oluşan bir tekne de yer aldı.

Filoya Fransa'dan katılan ve İspanya'dan yola çıkan Fransız hemşire Malika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kadınların bulunduğu teknenin sembolik önemine dikkati çekerek "Kadınlardan oluşan bu tekne ile insanlığa bir mesaj vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Malika, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadınlardan oluşan tekne, gerçekten olağanüstü bir şey. Filoda yaklaşık 100 tekne var ama sadece biri tamamen kadınlardan oluşuyor. Bu bilgi mutlaka paylaşılmalı çünkü hem güvenliğimiz hem verdiğimiz mesaj için çok değerli."

"GAZZELİ KADINLARA MİNNETTARIZ"

Gazze'deki kadınların zor koşullar altında bile direnç gösterdiğini vurgulayan Malika, "Gazze'de hiçbir imkanı olmayan kadınlar ayakta duruyor, bize insanlık dersi veriyorlar. Onlar bize rehberlik ediyor ve bize örnek oluyorlar. Onlara minnettarız." diyerek Gazzeli kadınların direnişinden övgüyle söz etti.

Kadın teknesinin aynı zamanda 2016'da Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ancak İsrail tarafından engellenen kadınları da onurlandırma amacı taşıdığını belirten Malika, "Hedefimiz sadece ablukayı kırmak değil aynı zamanda bir insani koridor açmak. Gazze, aylardır hatta yıllardır yardımlardan mahrum. Bu nedenle bu değişim hayati öneme sahip." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİ KADINLARIN GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYORUZ"

Kadınların faklı ülkelerden aynı amaçla bir araya geldiğini dile getiren Malika, "Avrupa, Güney Amerika, Asya'dan geldik ama aynı şey için buradayız. Birbirimizi tanımasak bile aramızdaki dayanışma çok güçlü." ifadelerini kullandı.

Fransız hemşire, filoda kadın teknesinin varlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak "Çünkü biz kadınlar, Filistinli kadınların gücünü ve kararlılığını temsil ediyoruz. Burada bulunmamızın en önemli sebebi kadınlar için mücadele etmek." dedi.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğini ve kültürünü koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumların inşası gibi yollarla işgale direnmesini ifade ediyor. Kavram, Filistin'de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleriyle tasvir ediliyor.