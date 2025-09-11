FBI işin içinden çıkamadı! Charlie Kirk suikastının failine ilişkin açıklama: Halkın yardımına ihtiyacımız var

Yetkili, silahın saldırganın kaçtığı ormanlık alanda ele geçirildiğini ve bunun yüksek tahribat gücüne sahip bir tüfek olduğunu belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ayak izleri ve diğer bulgular üzerinde çalıştığını söyleyen Bohls, şüpheliye ait görüntülerin de elde edildiğini duyurdu.

FBI, soruşturmanın ilerlemesi için kamuoyunun yardımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak yetkililer, failin bulunmamasına rağmen artan endişeleri gidermek için toplumun şu aşamada herhangi bir güvenlik riski altında olmadığını da ifade etti.