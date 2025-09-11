11 Eylül 2025, Perşembe
Bakan Fidan İsrail'in Doha saldırısına tepki dünyaya çağrı: Göz yumanlar uyanmalıdır

Bakan Fidan İsrail'in Doha saldırısına tepki dünyaya çağrı: Göz yumanlar uyanmalıdır

11.09.2025 22:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da düzenlediği saldırıya ilişkin İsrail'in bir ülkenin daha egemenliğini ihlal ettiğini belirterek "Bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır" dedi.

