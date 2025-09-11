Bakan Fidan İsrail’in Doha saldırısına tepki dünyaya çağrı: Göz yumanlar uyanmalıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da düzenlediği saldırıya ilişkin İsrail'in bir ülkenin daha egemenliğini ihlal ettiğini belirterek "Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanması Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır" dedi.

