İsrail Katar’da barış müzakere heyetini hedef aldı! Son durum ne?

Katar, İsrail’in Doha’daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi

KATAR BM'YE MEKTUP GÖNDERDİ

Bu gelişmelerin ardından Katar, İsrail'in Doha'daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Mektupta, saldırı en sert ifadelerle kınanırken, bunun tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık bir ihlali olduğu, Katarlılar ve bölgede bulunanların güvenliği ve emniyeti açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

İsrail'in, sorunu olmayan bir bölgeye ve bölgedeki sürekli tehdit oluşturmayan hareketlere yönelik bu saldırılarına artık göz yumulmayacağı; Katar'ın güvenliğini ve merkezini hedef alan bu eyleme karşı yüksek düzeyde bir idari soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

A Haber canlı yayınına Katar/Doha'dan katılan gazeteci Ali Altunkaya son gelişmeleri aktardı. Altunkaya şunları kaydetti:

"Bu sabah hedef alınan bölgeye gittim. Bölge, büyükelçilikler, okullar ve benzin istasyonları gibi sivil yapıların yoğun olduğu, halkın da bulunduğu son derece hassas bir nokta. Bu nedenle yapılan saldırı, Katar kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı. Saldırının tam isabetle gerçekleştirilmesi, olayın önceden planlandığını ve rastgele bir saldırı olmadığını gösteriyor.

Gazeteci Ali Altunkaya, A Haber ekranlarına bağlanarak Doha'daki son durumu aktardı (Ekran görüntüsü)

"HAKAN FİDAN'IN 'İSRAİL ARTIK BİR GÜVENLİK TEHDİDİNE DÖNÜŞTÜ' AÇIKLAMASI SOMUT BİR GERÇEKLİK KAZANMIŞ OLDU"

Katar, İsrail'in Doha'da Hamas heyetine düzenlediği bu saldırıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi. Mektupta, saldırı en sert şekilde kınanırken, bunun uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, saldırının Katar halkının ve bölgede bulunan yabancı misyonların güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Katar yönetimi, bu eyleme karşı yüksek düzeyde idari soruşturma başlattı. İsrail'in, bölge ülkeleri açısından tehdit oluşturan bu tür saldırılarına göz yumulmayacağı açıkça ifade edildi. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail artık bir güvenlik tehdidine dönüştü" açıklaması, bu saldırıyla birlikte somut bir gerçeklik kazanmış oldu.