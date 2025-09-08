Almanya’dan Ukrayna’ya güvenlik garantileri

08 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.09.2025 17:32
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katkıda bulunacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Büyükelçiler Konferansında konuşma yapan Wadephul, "Bugün silahlar henüz susmamış olsa da ve ne zaman susacaklarını bilmesek de Almanya elbette Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katkıda bulunacaktır. Güvenliğimiz için çok daha fazla sorumluluk almalıyız." dedi.

Johann Wadephul, Avrupa'da bir savaşın yaşandığını ve Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik düzenine saldırdığını belirterek, bu ülkenin, durdurulmaması durumunda saldırgan tavrını sürdüreceğini ifade etti.

Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna'da belirleneceğine dikkati çeken Wadephul, "Avrupa kıtasında sınırların şiddetle değiştirilip değiştirilemeyeceği orada ortaya çıkacak." diye konuştu.

