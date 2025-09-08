Almanya’dan Ukrayna’ya güvenlik garantileri

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Büyükelçiler Konferansında konuşma yapan Wadephul, "Bugün silahlar henüz susmamış olsa da ve ne zaman susacaklarını bilmesek de Almanya elbette Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katkıda bulunacaktır. Güvenliğimiz için çok daha fazla sorumluluk almalıyız." dedi.



Johann Wadephul, Avrupa'da bir savaşın yaşandığını ve Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik düzenine saldırdığını belirterek, bu ülkenin, durdurulmaması durumunda saldırgan tavrını sürdüreceğini ifade etti.



Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna'da belirleneceğine dikkati çeken Wadephul, "Avrupa kıtasında sınırların şiddetle değiştirilip değiştirilemeyeceği orada ortaya çıkacak." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN