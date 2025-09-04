ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Meksika çıkarması: Kartellerle mücadelede görülmemiş işbirliğimiz var

Başkent Meksiko'da görüşen Rubio ve De la Fuente, baş başa ve heyetler arası toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Rubio, Meksika ile yürütülen ortak operasyonların genişlediğini belirterek, şubat ve ağustos aylarında toplam 55 uyuşturucu kaçakçısının ABD'ye teslim edildiğini ancak halen yapılacak çok iş bulunduğunu söyledi.



Meksika'ya işbirliği için teşekkür eden Rubio, "Meksika Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kadar bizimle işbirliği yapan başka bir hükümet yok. Uzun yıllardır ortak operasyonlar yürütüyoruz ancak bunları daha da genişletmek istiyoruz. Her iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz." diye konuştu.



Rubio, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik baskıyı artıracaklarını dile getirerek, "Detay vermeyeceğim çünkü onlar da basını okuyor. Meksika ile işbirliğimiz tarihi seviyelerde. Kartellerle mücadelede daha önce görülmemiş bir yakınlaşmamız var." dedi.



"BU DÜZEYDE BİR İŞBİRLİĞİ HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ"



De la Fuente de ABD ile güvenlik işbirliğinin her iki ülkenin yasal çerçevelerine uygun şekilde yürütüleceğini ve faaliyetlerin her ülkenin kendi topraklarında gerçekleştirileceğini anlattı.



ABD ile Meksika arasındaki 8 aylık işbirliğinin sonuçlarının "tartışmasız" olduğuna işaret eden De la Fuente, fentanille mücadelede tarihi başarılar elde edildiğinin altını çizdi.



De la Fuente, iki ülkenin birlikte çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Komşular olarak ortak tehditlerle karşı karşıyayız ve tarihi bir işbirliği düzeyine ulaştık. Tarih boyunca, egemenliğe saygı çerçevesinde ve somut sonuçlar veren bu düzeyde bir işbirliği hiç görülmemişti." ifadelerini kullandı.



ABD ile Meksika'dan yapılan ortak açıklamada, kartellerle mücadele, sınır güvenliğinin artırılması, yasa dışı mali akışların önlenmesi ve uyuşturucu ile silah kaçakçılığının durdurulması için düzenli olarak toplanacak "üst düzey bir grup" oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti.



ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Latin Amerika turunun ikinci durağında Ekvador'u ziyaret edecek.

