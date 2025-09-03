Zimbabve’de mısır ithalatında yasaklama kararı

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından bu yıl yağışların düzenli seyretmesiyle birlikte mısır üretiminde verimli bir hasat mevsimi geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ürün bolluğu ve çiftçilere güvenli bir pazar oluşturulması amacıyla mısır ithalatının yasaklandığı aktarıldı.

Bu yasağın geçici süreyle getirildiğine değinilen açıklamada, ilerleyen yıllarda üretimin yetersiz kalması halinde ithalatın yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

Zimbabve'de çokça tüketilen mısır ürünleri halkın temel gıda maddelerinden biri olma özelliği taşıyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Afrika'nın güneyinde görülen kuraklık nedeniyle Zimbabve'de mısır üretimi 2024'te önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 düşüş göstererek yıllık 635 bin ton seviyesine gerilemişti.

Bu yıl düzenli yağışların görülmesiyle birlikte, mısır üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artış kaydederek 1,3 milyon ton seviyesine ulaştı.