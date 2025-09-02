Putin: Avrupa’ya saldırı niyetinde değiliz

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara Rusya'nın ciddi yanıtlar verdiğini belirterek, Batı'nın NATO aracılığıyla eski Sovyet alanını etkisizleştirmeye çalıştığını savundu. "Bizim başka bir hedefimiz yok, sadece çıkarlarımızı koruyoruz" diyen Putin, bu çerçevede hareket ettiklerini söyledi.

"UKRAYNA'NIN AB ÜYESİ OLMASINA KARŞI DEĞİLİZ"

Putin, Zaporizhzhia Nükleer Santrali konusunda ABD ile iş birliği yapabileceklerini ve bunu dolaylı görüşmelerde ele aldıklarını açıkladı. Ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtirken, NATO üyeliğinin Rusya açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zirve sırasında Putin, Alaska'da gerçekleştirilen önceki görüşmelere atıf yaparak, NATO meselesinde bir uzlaşı fırsatı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK UKRAYNA SALDIRILARINA SERT YANIT

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın doğusundaki Fedorivka'yı ele geçirdiklerini bildirdi. Putin, bu tür hamlelere karşı Rusya'nın kararlı ve ciddi adımlar attığını ifade etti.

Analistler, Putin'in açıklamalarının hem ŞİÖ üyesi ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi hem de Batı'ya mesaj vermeyi hedeflediğini belirtiyor. Çin'deki zirve, Moskova için enerji güvenliği ve uluslararası iş birliği konularını ön plana çıkarma fırsatı olarak öne çıkıyor.