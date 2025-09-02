Belçika'dan Filistin'i tanıma kararı
Belçika hükümeti, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı soykırımın ardından Filistin'in tanıma kararı aldıklarını açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot yaptığı açıklamada "9 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu Toplantısı'nda Filistin'i tanıyacağız" ifadeleri yer aldı.
İSRAİL' YAPTIRIMLAR ARTACAK
İki devletli çözümü kapsayan Newyork Bildirgesi'ni de katılacaklarını açıklayan Belçikalı bakan, Filistin'i resmen uluslararası sahnede tanımış olacaklarının altını çizdi. İsrail'e soykırımı durdurmaması halinde baskıları artırmak üzere güçlü kararlar alacaklarını belirtti.