Belçika'dan Filistin'i tanıma kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 05:01 Güncelleme: 02.09.2025 05:18
Belçika hükümeti, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı soykırımın ardından Filistin'in tanıma kararı aldıklarını açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot yaptığı açıklamada "9 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu Toplantısı'nda Filistin'i tanıyacağız" ifadeleri yer aldı.

FİLİSTİN'İ TANIYACAK ÜLKELER ARASINA BELÇİKA DA DAHİL OLDU

İSRAİL' YAPTIRIMLAR ARTACAK

İki devletli çözümü kapsayan Newyork Bildirgesi'ni de katılacaklarını açıklayan Belçikalı bakan, Filistin'i resmen uluslararası sahnede tanımış olacaklarının altını çizdi. İsrail'e soykırımı durdurmaması halinde baskıları artırmak üzere güçlü kararlar alacaklarını belirtti.

