İsrail’de faşist bakan Ben-Gvir silah ruhsatlarını yağdırıyor

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kiryat Malakhi ve Kiryat Gat, orta kesimindeki Gan Yafni, kuzeyindeki Megiddo ve Tel Mond beldeleri ateşli silah ruhsatı verilen bölgelere dahil edildi.



Açıklamada, bunun, yaklaşık 100 bin İsraillinin daha özel silah ruhsatı almaya hak kazanacağı anlamına geldiği belirtilirken, söz konusu beldelerde bu sayede "kişisel güvenliğin güçleneceği" öne sürüldü.



İsraillileri silahlandırma politikasından övgüyle söz eden Ben-Gvir, "Yürüttüğümüz bu reform birçok hayat kurtardı, sahada etkinliğini kanıtladı ve vatandaşların kendilerini ve toplumlarını koruyabilmeleri için tasarlandı." ifadelerini kullandı.



Ben-Gvir'in ofisine göre, silahlandırma politikasının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 230 bin yeni ateşli silah ruhsatı verildi.



Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri zorla yerinden etmek ve topraklarına el koymak için hemen her gün çoğu ateşli silahlarla olmak üzere sivillere saldırılar düzenliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN