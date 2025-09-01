01 Eylül 2025, Pazartesi
Aliyev ile Paşinyan Çin'de buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.09.2025 12:48
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin’deki ŞİÖ Zirvesi’nde bir araya gelerek Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini ele aldı. Liderler, yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ele alarak yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemine dikkati çekti.

Aliyev ve Paşinyan, barış ve normalleşme sürecinin ilerletilmesine dair uluslararası desteği bir kez daha teyit eden son Washington Zirvesi'nde yakalanan olumlu dinamizmi de vurguladı.

Tarafların temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

