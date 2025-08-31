Mars’ın iç yapısında neler var? Bilim insanları ’Kızıl Gezegen’in şifresini çözdü

Bilim insanları Mars'ın mantosunda 4 kilometreye varan kaya parçaları bulunduğunu açıkladı. (DHA)

Güneş Sistemi'nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars'ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya'da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Fakat Mars'ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu izler bir 'zaman kapsülü' gibi günümüze kadar korunabildi.