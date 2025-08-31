Kassam Tugayları’ndan İsrail’e büyük pusu: 500’den fazla asker esir alındı | Netanyahu Hannibal protokolünü devreye soktu

A Haber - Ekran Görüntüsü

"NETANYAHU KENDİ ASKERİNİ İMHA EDİYOR"

İsrail'in 'En zorlu gece' olarak nitelendirdiği Kassam Tugayları'nın pusu harekatının ardından Hannibal Protokolünü devreye aldığını açıklarken Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, söz edilen protokolü ve detaylarını anlattı. Özgöker, "Gazze'nin Zeytun mahallesindeki pusu sırasında siyonist askerin esir alınmasını önleyerek bölgeyi ateş altına alan bir politika ile kendi askerini bombalar." dedi.

Özgöker'in açıklamalarından satır başları...

Hannibal protokolünün 1967 ve 1973 savaşlarının ardından hayata geçirildiğini belirten Özgöker, "İsrail, 1973 savaşında 6 asker esir düştü ve karşılığında Suriye, Ürdün ve Mısır'dan 7-8 bin asker teslim oldu. Hannibal protokolüyle 6 askere karşı 7-8 bin asker takası gerçekleşti. İsrail için ölü askerin değeri yoktur fakat esir askerin değeri vardır mantığı bulunur. Hamas'ın Kassam Tugayları 340 kilometrelik alanda işgal yapamadı, hastane gibi alanları bombalayarak masum Filistinlileri katletti. İsrail, Kassam Tugayları'na karşı hiçbir şey yapamıyor. İsrail, Gazze'de başarısız oldu ve olacağını da önceden biliyordu. Netanyahu kendi işgal ordusunu bile imha ediyor." dedi.