İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Suriye ordusunda kayıplar var

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, gece saatlerinde bölgede saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları buldu. Cihazlara müdahale edildiği sırada İsrail'e ait savaş uçakları bölgeyi vurdu. Haberde, saldırıların ardından ölü ve yaralı askerlerin olduğu, araçların da tahrip edildiği belirtildi.

HAVA İNDİRME OPERASYONU

İsrail hava saldırılarının, bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla sürdüğü aktarılırken, Suriye ordusunun bazı sistemleri imha ettiği ve hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, saldırıların hemen ardından İsrail ordusunun bölgede hava indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

Dün öğle saatlerinde de İsrail, aynı bölgede düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askerini öldürmüştü.