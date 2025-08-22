Yemen’den İsrail’e füze saldırısı! Tel Aviv’de siren sesleri...

Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatırken Tel Aviv'de ise sirenler çalıyor.

İsrail, saldırıyı doğrularken, "Husiler yüzlerce füze attı." açıklamasını yaptı.

Füzenin etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir tehlike olmadığı belirtildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, "Yemen'den füze atıldığının tespit edilmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı" ifadelerine yer verdi.