22 Ağustos 2025, Cuma
ABD'de üniversitede silahlı saldırı paniği: Giriş çıkışlar kapatıldı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı paniği: Giriş çıkışlar kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.08.2025 01:35
ABD’de üniversitede silahlı saldırı paniği: Giriş çıkışlar kapatıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Villanova Üniversitesi kampüsünde alarm verildi. Silahlı saldırgan bulunabileceği uyarısı yapıldıktan sonra öğrencilerden güvenli yerlere sığınmaları istendi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verilirken, öğrencilerden güvenli yerlere sığınmaları istendi.

Pensilvanya eyaletinde yer alan Villanova Üniversitesi kampüsü, yerel saatle 17.30 sularında verilen silahlı saldırgan alarmı nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

"GÜVENLİ ALANLARA SIĞININ" MESAJLARI ATILDI

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısında bulunurken, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmalarını istedi. Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek, kapıları kilitlediği belirtildi.

Sosyal medyada, saat 17.45 civarında polisin binaları boşalttığı ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı. Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada, "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" bildirdi.

