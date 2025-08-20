Paris’te Suriye-İsrail zirvesi! Şeybani İsrail heyeti ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrailli Bakan Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki istikrarın artırılması ele alındı.

Dermer ve Şeybani arasındaki görüşmenin gerçekleşmesi ile ikili ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

Washington yönetiminin İsrail'den Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine "insani yardım koridoru kurulması" konusunda anlaşmaya varılması ve Süveyda'daki Dürzi topluluğuna "yardım sağlanması" için iki ülke arasında arabuluculuk yürüttüğü iddia edildi.