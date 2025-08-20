Musk'tan geri vites: “Amerikan Partisi” rafa kalktı
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ülkenin üçüncü siyasi partisi olması planlanan 'Amerikan Partisi'ni, Cumhuriyetçi seçmenleri bölme riski ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkisine zarar vermek istememesi nedeniyle askıya aldığı belirtildi.
ABD'de kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Musk'ın, haziran başında "Amerikan Partisi" adını verdiği yeni bir siyasi parti kurma fikrini açıklamasının ardından bu kararından geri adım attığı ifade ediliyor.
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Musk, şirketlerine odaklanmak istiyor ve üçüncü bir parti kurarak Cumhuriyetçi seçmenleri bölmekten kaçınmayı hedefliyor.
Yetkililer, Musk'ın Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkilerini sürdürmeye öncelik verdiğini ve bir parti kurması durumunda bu ilişkinin zarar görebileceğini kabul ettiğini belirtiyor.
Musk'ın 2028'de başkanlığa aday olması durumunda Vance'i mali olarak desteklemeyi düşündüğünü kaydeden yetkililer, temmuz sonunda üçüncü parti kampanyaları organize eden bir grupla yapılacak görüşmenin, Musk'ın şirketlerine öncelik vermesi nedeniyle iptal edildiğini aktardı.
Elon Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklamak olacağını bildirmişti.
TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.
Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.
Donald Trump'ın açıklamalarına ABD merkezli X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi." yorumunu yapmıştı.
