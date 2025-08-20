Musk'tan geri vites: “Amerikan Partisi” rafa kalktı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance (REUTERS)



Musk'ın 2028'de başkanlığa aday olması durumunda Vance'i mali olarak desteklemeyi düşündüğünü kaydeden yetkililer, temmuz sonunda üçüncü parti kampanyaları organize eden bir grupla yapılacak görüşmenin, Musk'ın şirketlerine öncelik vermesi nedeniyle iptal edildiğini aktardı.



Elon Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklamak olacağını bildirmişti.



TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.



Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.



Donald Trump'ın açıklamalarına ABD merkezli X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi." yorumunu yapmıştı.

