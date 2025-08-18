İspanya ve Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 6’ya yükseldi

İspanya'da El Pais'in aktardığına göre, ülkede 40'tan fazla aktif orman yangını bulunuyor ve bunların üçte ikisi Castilla ve Leon bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Madrid ile Galiçya arasındaki yüksek hızlı tren hattı üst üste beş gündür askıya alınırken, 16 yol kapatıldı.

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles, Cadena SER televizyonuna verdiği röportajda, "Askeri Acil Durum Birimimiz, 20 yıllık varlığı boyunca böylesi bir yangın durumunu hiç görmedi" dedi.

YÜZBİNLERCE HEKTAR KÜL OLDU

İspanya'daki yangınlar şu ana kadar 115.000 hektardan fazla alanı (284.171 dönüm) kül etti ve binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Meteoroloji ajansı Aemet, bazı bölgeler için kırmızı uyarı yayımladı; sıcaklıkların 44°C'ye (111°F) kadar çıkması bekleniyor.

PORTEKİZ'DE DURDURULAMAYAN YANGINLAR

Portekiz'de geçici resmi verilere göre, 18 Ağustos itibarıyla yangınlar 185.753 hektar (459.100 dönüm) alanı etkisi altına aldı; bu, 2024'te yanan toplam alanı şimdiden geçti.

Ülke genelindeki bazı yangın cepheleri hafiflerken, Covilha şehri Pazartesi günü yeni bir uyarı yayımladı ve yangının hâlâ kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, 80'den fazla belediye hâlâ maksimum yangın riski altında bulunuyor.

ACİL DURUM UZATILDI

Artan yangın riski nedeniyle hükümet, 2 Ağustos'tan beri yürürlükte olan uyarıyı Salı gününe kadar uzattı.