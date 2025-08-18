İran BM Nükleer Denetleme Ajansı ile yeni görüşme turuna başlıyor

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Esmaeil Baqaei, düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti. Bu görüşmeler, IAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun geçen hafta Tahran ziyareti sonrasında planlanıyor.

APARO'NUN ZİYARETİ NELERİ KAPSADI?

Baqaei, Aparo'nun ziyaretinin, Haziran ayında ABD ve İsrail'in İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sonrasında "İran ile ajansın etkileşimini incelemek" amacı taşıdığını ifade etti.

HAZİRAN SALDIRILARI VE SONRASI

İran, ABD ile Umman aracılığıyla yürütülen nükleer müzakereler sırasında, 13 Haziran'da İsrail'in Tahran'a sürpriz saldırı düzenlemesiyle karşı karşıya kaldı. Saldırılar askeri, nükleer ve sivil alanları hedef alırken, üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanları da risk altındaydı.

Tahran, misilleme olarak füze ve drone saldırıları düzenledi; ABD ise üç İran nükleer tesisini bombaladı.

12 GÜNLÜK ÇATIŞMA VE ATEŞKES

Yaklaşık 12 gün süren çatışma, 24 Haziran'da yürürlüğe giren ABD destekli bir ateşkesle sona erdi.