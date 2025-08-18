ABD’den gelen konteynerde 80 kilogram kokain ele geçirildi

Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Gümrük Gücü'nün ortak açıklamasına göre, konteynerdeki bazı anormallikler röntgen taramasıyla tespit edildi. Bunun üzerine konteyner Port Botany limanında incelendi ve el konuldu.

KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Adli incelemelerde, mavi streç filmle sarılmış ve üzerinde "464" etiketi bulunan iki çanta içinde birçok paket bulundu. Yapılan testler, paketlerdeki maddenin kokain olduğunu doğruladı.

PİYASA DEĞERİ 16,9 MİLYON DOLAR

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun tahmini piyasa değerinin 16,9 milyon dolar olduğunu açıkladı.

GÖZALTI YOK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadı. Açıklamada, "Uyuşturucunun ithalatından sorumlu suç şebekesini tespit etmek için soruşturmalar devam ediyor" denildi.