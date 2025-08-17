İspanya’da 14 noktada orman yangını: 7 ölü, 157 bin hektar kül oldu

Ülkede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, kısa sürede büyüyerek büyük bir felakete yol açtı.

İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones açıklamasında, "Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney Avrupa'da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar. İspanya'da ise yaklaşık iki haftadır süren sıcak hava dalgası ve güney rüzgarları durumu daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.



"YİNE ÇOK ZOR BİR GÜN OLACAK"



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün de yeni yangınların çıkma riski çok yüksek olan, yine çok zor bir gün olacak" ifadelerini kullandı.



İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, kuzey sahil kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıklarken, halkı da ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde aşırı yangın riskine karşı uyardı.



YANGINLAR YAYILMAYA DEVAM EDİYOR



İspanya'nın Galiçya bölgesindeki birkaç yangının birleşerek daha büyük bir yangına dönüşmesi sonucunda ise bölgeye giden otoyollar ve demiryolları kapatıldı. Gaçilya'daki Ourense kentinden komşu şehir Zamora'ya yayılan alevler, bölgenin tahliye edilmesine neden olurken, bazı kişiler evlerini korumak için şehirde kalmayı tercih etti.



Yetkililer, Castilla ve Leon bölgeleri arasında bulunan Molezuelas de la Carballeda yerleşim birimi yakınlarında geçtiğimiz perşembe günü çıkan ve İspanya'nın tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olan yangının da bir noktada saatte 4 bin hektar hızında yayıldığını belirtirken, yangının perşembe gününden bu yana ilerlemediğini aktardı.



Extremadura bölgesindeki Badajoz şheri yakınlarında çıkan bir orman yangın ise kontrol altına alınmadan önce birkaç saat içinde 2 bin 500 hektarlık alanı küle çevirmişti. İspanya hükümetinin bölgedeki temsilcisi Luis Quintana, "Yangın çok hızlı ve muazzam bir şekilde büyüse de üstesinden gelmek mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

27 TUTUKLAMA



Polis tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahale sırasında 3 itfaiye erinin yaralandığı Ourense yakınlarındaki Oimbra kasabasında bir kişinin, yasak olduğu zamanda traktörünü kullanarak yangına neden olması sebebiyle tutuklandığı belirtildi.



İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise Galiçya'daki Costa da Morte bölgesinde kanunlara aykırı bir şekilde, içindeki metale erişmek için bakır kabloları yakarak bir orman yangınına neden olan 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. Acil durum yetkililerinin bir açıklamasında ise 1 Haziran'dan 15 Ağustos'a kadar toplamda 27 kişinin orman yangınlarına neden olmaktan tutuklandığı, 86 kişinin ise incelemeye alındığı aktarıldı.



İSPANYA'DA157 BİN HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ



Avrupa Birliği (AB) Orman Yangınları Bilgi Servisi'ne göre, bu yıl İspanya'da şu ana kadar 157 bin hektardan fazla alan orman yangınları nedeniyle yandı. Bu rakamın, yıllık ortalamanın yaklaşık 2 katı olduğu belirtildi.

PORTEKİZ'DE DE ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR



İspanya'nın komşusu Portekiz'de ise binlerce itfaiyeci, ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde beş büyük yangına müdahale etmeye devam ediyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'un yaklaşık 350 kilometre kuzeydoğusundaki Trancoso'da geçtiğimiz Pazar günü çıkan orman yangını, 6 gündür şiddetini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü çıkan orman yangını nedeniyle ise Portekiz'in merkezinde turistlerin uğrak yeri olan Piodao yakınlarındaki Covanca köyünden dün yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.



Portekiz Sivil Savunma yetkilisi Mario Silvestre, Portekiz'in AB yardım mekanizmasını devreye soktuğunu ve 4 Canadair uçağı talep ettiğini söyledi.