ABD'de silahlı saldırı dehşeti: 3 ölü çok sayıda yaralı var

AA
ABD'nin New York kentindeki bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 8 kişinin yaralandı. Birden fazla saldırganın olduğu olaya ilişkin yetkililer henüz bir gözaltının olmadığını bildirdi.

ABD'nin New York kentinde restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

BİRDEN FAZLA SALDIRGAN VAR

NBC News'ün haberine göre, Brooklyn'in Crown Heights bölgesindeki "Taste Of The City Lounge" adlı restoranda silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, basın toplantısında yaptığı açıklamada, olayda birden fazla saldırganın bulunduğunu belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını dile getirdi.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Saldırıda 27 ve 35 yaşlarındaki iki erkekle kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin hayatını kaybettiğini ifade eden Tisch, yaralanan 8 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

