Almanya Başbakanı Merz’den Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Toprakla ilgili müzakere yapılmaması iyi haber

Merz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan Trump-Putin zirvesini değerlendirdiği bir video paylaştı.

Görüşmelerde vurguladıkları noktalardan tek birinin dahi Trump tarafından sorgulanmadığını dile getiren Merz, bunun iyi bir sonuç olduğunu kaydetti.

Merz, "En önemlisini öne çıkarmak istiyorum, Ukrayna'nın ve Avrupalıların iradesi dışında, Putin ve Trump arasında hiçbir şekilde toprakla ilgili müzakere yapılmadı. Bu iyi bir haber." dedi.

Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin de sorgulanmadığını belirten Merz, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta Washington'da yapılacak görüşmenin önemine dikkati çekti.

Merz, Avrupa'nın bunda da bir rol oynayacağını fakat rolü "abartmamaları" gerektiğini söyledi.

Belirleyici rolün ABD'ye ait olacağını vurgulayan Merz, bu sabah Trump ile bir saatten uzun süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Merz, yarın da Gönüllüler Koalisyonu ile uzun bir video konferans yapacaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yani artık bu iş el ele yürüyor ve şu anda ABD, Avrupa ve Kiev arasındaki eşgüdümden hiçbir şekilde şikayetçi değilim. Aksine burada gerçekten birlikte hareket ediyoruz ve şimdiye kadar savaş alanında askeri olarak çözülemeyen bir meseleyi diplomasi yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Tanrıya şükür, aksi halde bugün Ukrayna diye bir ülke kalmazdı."