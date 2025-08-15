15 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Mali'de marjinal gruplardan darbe girişimi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mali'de marjinal gruplardan darbe girişimi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.08.2025 04:42 Güncelleme: 15.08.2025 04:42
ABONE OL
Mali’de marjinal gruplardan darbe girişimi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mali'de mevcut hükümeti devirmeye yönelik darbe girişimi gerçekleşti. Yaşanan kalkışmada biri Fransız vatandaşı olmak üzere birçok şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Mali'de darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı duyuruldu.

Devlet televizyonu ORTM'de okunan bildiride, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan "marjinal bir grubun" çökertildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı devletlerden yardım alan söz konusu grubun Mali'nin yeniden inşa sürecini baltalamayı hedeflediği kaydedildi.

Zanlıların 1 Ağustos'ta gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, aralarında Vizilier Yann isimli bir Fransız vatandaşının da bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, durumun tamamen kontrol altında olduğu ve olayın diğer faillerini de bulmak için soruşturmanın devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Gözaltına alınanlar arasında tuğgeneral ve yarbay kadrolarından isimler de yer alıyor.

Mali'de Mayıs 2022'de de darbe girişimi engellenmişti.v

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mali’de marjinal gruplardan darbe girişimi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Mali’de marjinal gruplardan darbe girişimi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Mali’de marjinal gruplardan darbe girişimi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör